Pedina ex seguendo traccia del gps poi picchia donna e compagno

(Di martedì 22 ottobre 2024) CRISPANO – Sono separati da sei mesi circa ma lui non riesce a metterci una pietra sopra. Non vuole che l’ex moglie abbia una nuova vita, solo l’idea che possa allacciare rapporti con altri lo sconvolge. Lui ha 43 anni e sospetta che lapossa avere una nuova relazione. Vuolerla, vuole sapere dove si trova. Da quella voglia di non voler perdere di vista una persona che ritiene propria, nasce l’idea di piazzarle un “tag”nell’auto. Si tratta di uno di quei dispositivi dotati di gps, solitamente collegati ad uno smartphone di ultima generazione. Una sorta di portachiavi smart che consente a chi lo porta con sé di localizzare sempre la posizione del piccolo dispositivo. Il loro utilizzo, per qualcuno, va anche oltre. La vittima di questa storia non lo sa ma è perennementeta, seguita da un segnale che la segue in ogni spostamento.