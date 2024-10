Ilgiorno.it - Paolo Giorgetti ucciso dalla mafia rivive in una stele

(Di martedì 22 ottobre 2024) Il Comune invita tutti a partecipare all’inaugurazione dellacommemorativa in onore di, vittima innocente della. La cerimonia si terrà domani, alle 11, nell’area verde di Largo. Con questo gesto, l’Amministrazione comunale intende mantenere viva la memoria del giovane medese. Lo studente del liceo Marie Curie aveva solo 16 anni quando, il 9 novembre 1978, venne sequestrato mentre percorreva la strada che da casa lo portava a scuola. Quella mattina non fece in tempo a sedersi al suo banco della 3B perché venne avvicinato da una macchina e bloccato da alcuni uomini per poi essere caricato nel baule di una Fiat 128. Quello che accadde lo videro nel dettaglio il macchinista del treno delle 7.45 che stava ripartendostazione di Meda in direzione Milano e alcuni ragazzi nella prima carrozza.