Sport.quotidiano.net - Pallavolo femminile e maschile: i risultati del week-end. I’Giglio cede al tie break. La Timenet è in vetta

(Di martedì 22 ottobre 2024) Ladi Castelfiorentino è arrivata vicina ad imporsi in trasferta a Firenze, ma alla fine ha dovutore al tie. Il primo set è stato il più lungo e si è trascinato fino al 30-32 per le castellane che hanno prolungato lo sforzo anche al secondo set vinto anche questo per 19-25. Il terzo set è stato quello della svolta: le fiorentine si sono imposte ai vantaggi per 26-24 e poi per 27-25. Purtroppo le castellane hanno accusato la stanchezza e hanno ceduto per 15-8 e conquistando un solo punto. Hanno arbitrato Armelani e Vannini. In serie Cle tre squadre della zona hanno vinto in trasferta. LaEmpoli si è imposta autorevolmente alla Rufina sulla Polisportiva Remo Masi per 0-3, con parziali che non lasciano dubbi: 15-25; 18-25; 6-25. Con questi tre punti le giallonere sono a punteggio pieno e si candidano per ladella classifica.