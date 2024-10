Ferraratoday.it - Palestra Ginnastica Ferrara, decisivo il volteggio di Steven Matteo in Germania

Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Non si ferma l'avventura del palestrinoin. L'atleta che gareggia in prestito al Tsv Monheim è infatti risultatonella sfida contro Exquisa Oberbayern, cittadina dell'hinterland monacense, ancora una volta con il migliordi giornata per una vittoria