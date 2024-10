Padovaoggi.it - Padova vince (di nuovo) il Giretto d'Italia di Legambiente

Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Spostarsi su mezzi di mobilità attiva è una pratica cittadina che riesce ad affermarsi in contesti urbani e aziendali dove i trasferimenti a zero emissioni poggiano su politiche e investimenti in sicurezza, infrastrutture e servizi. Questa è la lettura del dato che emerge dal bilancio del XIV