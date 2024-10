Forlitoday.it - Ordinanze e risarcimenti: la struttura commissariale incontra al Villa Romiti i cittadini colpiti dall'alluvione

Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Ladel maggio 2023. L'appuntamento si svolgerà mercoledì alle 17.30 nel Palazzetto dello Sport di, in via Sapinia 40. Si tratta di un appuntamento richiestodi supporto per il Commissario