Comingsoon.it - Oceania 2, si prevede un boom negli USA per il Thanksgiving

(Di martedì 22 ottobre 2024) Può sembrare scontato che2, in uscita da noi il 27 novembre, possa registrare grandi numeri nel weekend lungo del RingraziamentoUSA. In realtà però per la Disney animata non accade da molto tempo, per cui c'è particolare curiosità verso l'esito di questo sequel.