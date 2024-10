Nuovo numero per le cure non urgenti 116117, in Asl Toscana sud est oltre 170 chiamate nella prima giornata (Di martedì 22 ottobre 2024) oltre 170 chiamate (172 per la precisione), con un tempo di attesa inferiore ai 60 secondi nella fascia oraria dalle 22 alle 8 e con un picco massimo di attesa intorno ai 4 minuti nella fascia oraria dalle 20 alle 22 (quando si sono concentrate il maggior numero di telefonate: 110). Sono questi alcuni dei numeri che emergono dalla prima giornata del Nuovo numero per le cure non urgenti 116117 attivo dalle ore 20 di ieri in Asl Toscana sud est. Nei tre territori – Siena, Arezzo e Grosseto – sono state 130 le chiamate inoltrate al medico di continuità assistenziale e 42 quelle gestite direttamente dal personale della Centrale del numero Europeo Armonizzato (NEA) con sede a Firenze. “Siamo soddisfatti della partenza positiva – commenta l’assessore al diritto alla salute della Regione Toscana, Simone Bezzini -. Continueremo a seguire e a monitorare il servizio con attenzione. Lortica.it - Nuovo numero per le cure non urgenti 116117, in Asl Toscana sud est oltre 170 chiamate nella prima giornata Leggi tutta la notizia su Lortica.it (Di martedì 22 ottobre 2024)170(172 per la precisione), con un tempo di attesa inferiore ai 60 secondifascia oraria dalle 22 alle 8 e con un picco massimo di attesa intorno ai 4 minutifascia oraria dalle 20 alle 22 (quando si sono concentrate il maggiordi telefonate: 110). Sono questi alcuni dei numeri che emergono dalladelper lenonattivo dalle ore 20 di ieri in Aslsud est. Nei tre territori – Siena, Arezzo e Grosseto – sono state 130 leinoltrate al medico di continuità assistenziale e 42 quelle gestite direttamente dal personale della Centrale delEuropeo Armonizzato (NEA) con sede a Firenze. “Siamo soddisfatti della partenza positiva – commenta l’assessore al diritto alla salute della Regione, Simone Bezzini -. Continueremo a seguire e a monitorare il servizio con attenzione.

