Quicomo.it - Nuove chiusure sull'autostrada A9 per sostituire la segnaletica verticale

Leggi tutta la notizia su Quicomo.it

(Di martedì 22 ottobre 2024)a A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di sostituzione della, dalle 21.00 di mercoledì 23 alle 5.00 di giovedì 24 ottobre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: -sarà chiuso lo svincolo di Lomazzo nord, in entrata in entrambe le direzioni -