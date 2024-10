Palermotoday.it - "Non farti cogliere di sorpresa": a Palermo un convegno sull'epilessia

Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) L'è una delle patologie neurologiche più diffuse, ma in Sicilia, così come in molte altre regioni italiane, esistono ancora gravi lacune nei dati epidemiologici e sociali. Questo deriva non solo da una mancanza di raccolta sistematica delle informazioni, ma soprattutto da una diffusa