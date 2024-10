Fanpage.it - Neonato abbandonato in una busta in strada, dopo 30 anni l’esame del Dna incastra la mamma

(Di martedì 22 ottobre 2024) Il caso in California, in Usa, dove i progressi della tecnologia del DNA hanno portato la polizia locale a riaprire il caso irrisolto e are la dona, oggi sessantenne, per omicidio.