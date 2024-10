Negramaro, in pre-order l’album Free love, feat con Ferro, Jovanotti, Elisa (Di martedì 22 ottobre 2024) Free love è il nono album in studio dei Negramaro con ben otto collaborazioni tra cui quelle con Tiziano Ferro e Jovanotti Free love è il nono album in studio dei Negramaro ed è disponibile in digitale, cd e vinile da venerdì 22 novembre, in pre order. Dodici tracce, otto collaborazioni: Aiello, Malika Ayane, Elisa, Niccolò Fabi, Tiziano Ferro, Fabri Fibra, Jovanotti, Kaleo sono gli ospiti presenti nel disco. l’album è stato registrato a Berlino negli storici Hansa Studios, che hanno ospitato U2, David Bowie, Depeche Mode, Iggy Pop, REM e altri importanti artisti della storia della musica mondiale. Tutti i testi e le musiche sono di Giuliano Sangiorgi, la produzione artistica è affidata a Giuliano Sangiorgi, in collaborazione con Taketo Gohara, Sixpm, Andro, d.whale (Davide Simonetta) e Negramaro. .com - Negramaro, in pre-order l’album Free love, feat con Ferro, Jovanotti, Elisa Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 22 ottobre 2024)è il nono album in studio deicon ben otto collaborazioni tra cui quelle con Tizianoè il nono album in studio deied è disponibile in digitale, cd e vinile da venerdì 22 novembre, in pre. Dodici tracce, otto collaborazioni: Aiello, Malika Ayane,, Niccolò Fabi, Tiziano, Fabri Fibra,, Kaleo sono gli ospiti presenti nel disco.è stato registrato a Berlino negli storici Hansa Studios, che hanno ospitato U2, David Bowie, Depeche Mode, Iggy Pop, REM e altri importanti artisti della storia della musica mondiale. Tutti i testi e le musiche sono di Giuliano Sangiorgi, la produzione artistica è affidata a Giuliano Sangiorgi, in collaborazione con Taketo Gohara, Sixpm, Andro, d.whale (Davide Simonetta) e

Negramaro - arriva il nuovo album 'Free Love' - Kaleo); 2 – Marziani; 3 – Ricominciamo tutto; 4 – Fino al giorno nuovo (ft. Inoltre, da settembre 2025 la band tornerà ad esibirsi nei palasport con un nuovo tour che toccherà tutte le principali città italiane. Fabri Fibra), 'Ricominciamo tutto' (Sanremo 2024), 'Luna Piena', numero uno in radio e premio Earone come artista italiano indipendente più ascoltato.

