Ilgiornaleditalia.it - Nazionale donne: Bonfantini e Di Guglielmo "Con Soncin bel gruppo"

Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Azzurre al lavoro a Coverciano in vista delle amichevoli con Malta e Spagna FIRENZE - Due gare amichevoli per testare la propria forza, capire lo stato di forma dele avvicinarsi al meglio al girone di Nations League e poi all'Europeo che si disputerà a metà luglio 2025 in Svizzera. La Nazion