Quotidiano.net - Napoli, con un localizzatore Gps rintraccia la ex compagna e l’aggredisce: arrestato

(Di martedì 22 ottobre 2024), 22 ottobre 2024 – Un tag di localizzazione per tracciare la posizione dell’ex: così un 43enne è riuscito a trovare la donna con cui aveva avuto una relazione e ad aggredire lei e il suo nuovo partner. E’ successo ieri pomeriggio a Crispano, in provincia di. L’uomo non aveva accettato la fine della storia, avvenuta ben 6 mesi fa. Una vera e propria ossessione, tanto da seguire i spostamenti della donna mediante un dispositivo di localizzazione Gps. Ieri pomeriggio l’ha sorpresa in macchina in compagnia del suo nuovo fidanzato nel parcheggio di un’attività commerciale. Tanto è bastato per scatenare la collera del 43enne, che facendosi aiutare dal fratello ha trascinato fuori a forza i due, non prima di aver accerchiato il veicolo armati di mazze e tubi di ferro. L’aggressore ha dunque cercato di investire la ex, salvatasi per un soffio gettandosi sulla ghiaia.