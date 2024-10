Musetti, vittoria nel derby azzurro con Sonego a Vienna: agli ottavi c’è Monfils (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – Lorenzo Musetti si aggiudica il derby azzurro di Vienna. Il tennista toscano ha battuto Lorenzo Sonego in due set, con il punteggio di 6-3, 6-2. Sonego riesce a tenere il ritmo di Musetti nel primo set, ma cala vistosamente nel secondo e soffre l'aggressività dell'avversario, bravo a salire di livello e non accusare Musetti, vittoria nel derby azzurro con Sonego a Vienna: agli ottavi c’è Monfils L'Identità. Lidentita.it - Musetti, vittoria nel derby azzurro con Sonego a Vienna: agli ottavi c’è Monfils Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – Lorenzosi aggiudica ildi. Il tennista toscano ha battuto Lorenzoin due set, con il punteggio di 6-3, 6-2.riesce a tenere il ritmo dinel primo set, ma cala vistosamente nel secondo e soffre l'aggressività dell'avversario, bravo a salire di livello e non accusarenelconc’èL'Identità.

