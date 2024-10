Viterbotoday.it - Minorenni fatte prostituire a San Faustino, 45enne condannato a 4 anni e un mese di reclusione

Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Baby squillo nel centro storico di Viterbo:a 4e undie 11mila euro di multa I.F., ilrumeno accusato di essere coinvolto in un giro di prostituzione minorile nel quartiere San. L'uomo era imputato per associazione a delinquere finalizzata