Lidentita.it - Ministri, economisti e non solo: a Roma con Anpit si parla di Crescita Felice

Leggi tutta la notizia su Lidentita.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Non se ne avrà a male Serge Latouche. Ribaltare i luoghi comuni e, con loro, pure quello che appare come fosse un destino ineluttabile; non a caso si intitolerà allala rassegna Economica di, l’associazione nazionale per l’Industria e il Terziario, che prenderà il via domani a, nella splendida cornice dellae non: aconsidiL'Identità.