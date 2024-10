Lidentita.it - Millennial Visionaria, il premio a Margherita Vicario

Leggi tutta la notizia su Lidentita.it

(Di martedì 22 ottobre 2024), cantautrice e regista del film “Gloria!”, riceverà il, giovedì 24 ottobre, alle ore 18, nell’ambito della Festa del Cinema di Roma, presso lo spazio della Regione Lazio. Saranno presenti le attrici del film: la protagonista Carlotta Gamba, ora in sala con “Vermiglio” (film in corsa per la selezione delle candidature, ilL'Identità.