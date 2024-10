Milan-Club Brugge 1-1 LIVE: pareggio del Bruges! Sabbe appena entrato sfrutta la passività dei rossoneri, controllo del VAR (Di martedì 22 ottobre 2024) A San Siro, il match valido per la 3ª giornata di Champions League tra Milan-Club Brugge: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Milan-Club Brugge, valevole per la 3ª giornata di Champions League 2024/2025. CLICCA QUI PER SEGUIRE IL LIVE DI Milan-Club Brugge SU MilanEWS24 Milan-Club Brugge 0-0 Calcionews24.com - Milan-Club Brugge 1-1 LIVE: pareggio del Bruges! Sabbe appena entrato sfrutta la passività dei rossoneri, controllo del VAR Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di martedì 22 ottobre 2024) A San Siro, il match valido per la 3ª giornata di Champions League tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaLa cronaca, sintesi e direttadella partita, valevole per la 3ª giornata di Champions League 2024/2025. CLICCA QUI PER SEGUIRE ILDISUEWS240-0

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milan-Club Brugge - LIVE |Primapagina | Calciomercato.com - HayenARBITRO: Felix Zwayer (GER)AMMONITI: 20? Seys (CB), 23? Jashari (CB), 50? (M)ESPULSI: 40? Onyedika (CB)NOTE: 5? di recupero ptI GOL MILAN-CLUB BRUGGE 1-0, Pulisic al 34?: serviva una magia al Milan ed è arrivata. Traiettoria non sporcata da compagni e avversari: bucato un non impeccabile Mignolet AZIONI SALIENTI 48? – THEO HERNANDEZ! Leao galoppa sulla sinistra e mette in mezzo per il ... (Justcalcio.com)

Milan-Club Brugge 1-0 LIVE : fine primo tempo - A San Siro, il match valido per la 3ª giornata di Champions League tra Milan-Club Brugge: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Milan-Club Brugge, valevole per la 3ª giornata di Champions League 2024/2025. CLICCA QUI PER SEGUIRE IL LIVE DI MILAN-CLUB BRUGGE SU MILANEWS24 MILAN-CLUB BRUGGE 0-0 […]. (Calcionews24.com)

Caos in Milan-Club Brugge : paura per Reijnders - poi il rosso - Attimi infiniti di attesa che avevano fatto temere il peggio. itUno scontro, pesante, che l’arbitro Felix Zwayer aveva valutato come fallo dell’olandese del Diavolo. Cambio fallo e rosso per Raphael Onyedika. it. Nel terzo match di Champions League, prima dello scoccare del 40esimo minuto di gioco, c’è stato uno scontro a centrocampo tra Tiijani Reijnders e Raphael Onyedika. (Calciomercato.it)