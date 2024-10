Calcionews24.com - Milan, Camarda in Champions League per la storia: tutti i record che potrebbe battere il giovane rossonero

Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com

(Di martedì 22 ottobre 2024) Il centravanti del, in caso di ingresso in campo e addirittura di gol, scriverebbe una pagina diFrancesco, attaccante del, gode della fiducia di Paulo Fonseca. Il tecnicoè stato chiaro e in assenza di Abraham e Jovic non ha avuto dubbi nel chiamare il 16enne. Come riporta La Gazzetta