Milan-Bruges probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com

(Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – Dentro o fuori per il, che arriva alla terza giornata di Champions League con 0 punti in classifica. Ladi oggi contro ilappare quasi decisiva per gli uomini di Fonseca, che in casa devono provare a conquistare i loro primi tre punti. I rossoneri, nelle precedenti due giornate, hanno