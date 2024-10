Milan-Bruges, la gioia di Camarda ‘strozzata’ dal fuorigioco: il club lo consola così (Di martedì 22 ottobre 2024) La gioia di Francesco Camarda in Milan-Bruges è stata strozzata dal fuorigioco: il club rossonero però lo ha consolato così sui social Pianetamilan.it - Milan-Bruges, la gioia di Camarda ‘strozzata’ dal fuorigioco: il club lo consola così Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Ladi Francescoinè stata strozzata dal: ilrossonero però lo hatosui social

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milan-Bruges - Fonseca : “Leao? Vi spiego perché l’ho sostituito” - Paulo Fonseca, allenatore rossonero, ha parlato a 'SKY' nel post partita di Milan-Bruges, terza partita della Champions League 2024-2025. (Pianetamilan.it)

Milan-Bruges 3-1 - doppietta Reijnders e debutto Camarda - Ci sarebbe stato spazio anche per il secondo record della serata firmato da Camarda, ma il suo gol è stato annullato per fuorigioco e allora il 16enne talento rossonero deve consolarsi con un debutto che gli permette di diventare l’italiano più giovane a esordire nella massima competizione europea. Lo svizzero prende palla sulla sinistra, salta secco Sabbe e serve un assist a rimorchio sul quale ... (Unlimitednews.it)

Milan-Bruges - Fonseca : “Il cambio di Leao? Per me è normale. Su Camarda…” - Paulo Fonseca, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza nel post partita di Milan-Bruges, terza partita della Champions League 2024-2025. (Pianetamilan.it)