Milan-Bruges Hayen | Sempre la stessa storia creiamo e poi subiamo

Milan-Bruges, Hayen: ‚ÄúSempre la stessa storia, creiamo e poi subiamo‚ÄĚ (Di marted√¨ 22 ottobre 2024) Nicky Hayen, allenatore nerazzurro, ha parlato in conferenza nel post partita di Milan-Bruges, terza partita della Champions League 2024-2025 Pianetamilan.it - Milan-Bruges, Hayen: ‚ÄúSempre la stessa storia, creiamo e poi subiamo‚ÄĚ Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di marted√¨ 22 ottobre 2024) Nicky, allenatore nerazzurro, ha parlato in conferenza nel post partita di, terza partita della Champions League 2024-2025

Milan-Bruges 3-1 - doppietta Reijnders e debutto Camarda - Di Pulisic la rete che sblocca il risultato per il primo successo rossonero in Champions MILANO - Il Milan soffre, ma trova la prima vittoria stagionale in Champions League grazie al 3-1 inflitto al Bruges. Ci . Sono la rete di Pulisic e una doppietta di Reijnders a regalare i tre punti alla squadra. (Ilgiornaleditalia.it)

Milan-Bruges - Fonseca : ‚ÄúPartita senza intensit√†. Leao? Nessun problema. Camarda ‚Ķ‚ÄĚ - Paulo Fonseca, allenatore rossonero, ha parlato a 'SKY' nel post partita di Milan-Bruges, terza partita della Champions League 2024-2025. (Pianetamilan.it)

Milan-Bruges 3-1 - Reijnders : ‚ÄúTroppo lenti nel primo tempo - chi √® entrato dalla panchina ha cambiato partita‚ÄĚ - Aver subito il gol dell‚Äô1-1 ci ha fatto svegliare e i giocatori entrati dalla panchina hanno dato l‚Äôenergia giusta. . Oggi chi √® entrato dopo ha cambiato la partita‚ÄĚ. Se gioco pi√Ļ basso per√≤ sono pi√Ļ coinvolto nel gioco. ‚ÄĚ Sul suo ruolo in campo, l‚Äôolandese non si sbilancia: ‚ÄúPer me non cambia molto, oggi ho giocato pi√Ļ avanti cercando pi√Ļ spazio negli ultimi metri. (Sportface.it)