Milan-Bruges, Fonseca: “Partita senza intensità. Leao? Nessun problema. Camarda …” (Di martedì 22 ottobre 2024) Paulo Fonseca, allenatore rossonero, ha parlato a 'SKY' nel post Partita di Milan-Bruges, terza Partita della Champions League 2024-2025 Pianetamilan.it - Milan-Bruges, Fonseca: “Partita senza intensità. Leao? Nessun problema. Camarda …” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Paulo, allenatore rossonero, ha parlato a 'SKY' nel postdi, terzadella Champions League 2024-2025

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milan-Bruges 3-1 - Reijnders : “Troppo lenti nel primo tempo - chi è entrato dalla panchina ha cambiato partita” - Una serata da ricordare per il centrocampista olandese, che con una doppietta ha deciso il match trovando anche i primi gol in Champions: “Ne aspettavo uno da un po’, ne sono arrivati due – spiega sorridendo Reijnders – Nel primo tempo siamo stati troppo lenti, poi con loro in 10 abbiamo trovato più spazio. (Sportface.it)

Milan-Club Brugge 0-0 LIVE : inizia la partita - CLICCA QUI PER SEGUIRE IL LIVE DI MILAN-CLUB BRUGGE SU MILANEWS24. A San Siro, il match valido per la 3ª giornata di Champions League tra Milan-Club Brugge: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Milan-Club Brugge, valevole per la 3ª giornata di Champions League 2024/2025. (Calcionews24.com)

Milan - Emerson Royal : "Sento fiducia. Sfida decisiva? Ogni partita è importante - ma dobbiamo vincere" - Emerson Royal, terzino brasiliano del Milan, a Sky Sport, a pochi minuti da Milan-Club Brugge, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: `Mi... (Calciomercato.com)