Bubinoblog - MIKE BONGIORNO, L’ITALIA DEL RISCHIATUTTO E LA FORZA INESTINGUIBILE DELLA SEMPLICITÀ

(Di martedì 22 ottobre 2024) Si conclude stasera su Rai 1 la miniserie evento “”, un omaggio ad uno dei più grandi presentatori italiani di tutti i tempi, oltre che “padre”televisione italiana, avendovi presenziato fin dai suoi esordi. La fiction vuole restituire un ritratto completo del noto presentatore, dalla nascita fino al successo televisivo, ripercorrendo le tappe deluomo, più che del presentatore, anche se i due aspetti vanno spesso a braccetto. Nato a New York da genitori di origini italiane, i primi anni di vita disono abbastanza travagliati: dopo la crisi economica del 1929, da cui le finanzesua famiglia escono distrutte,si trasferisce in Italia con la madre. Dopo 5 anni, arriva anche la separazione dei genitori e perde i contatti con il padre, stabilitosi nuovamente in pianta stabile negli Stati Uniti.