Mike Bongiorno, i game-show più famosi del re dei quiz (Di martedì 22 ottobre 2024) Mike Bongiorno rivive sullo schermo con il volto di Claudio Gioè, nella miniserie evento in onda su Rai 1. Ecco, i game-show più famosi del re dei quiz. Allegria! Dopo l'anteprima alla Festa del Cinema di Roma, arriva su Rai 1 la miniserie evento dedicata a Mike Bongiorno. Diretta da Giuseppe Bonito (L'arminuta) e scritta da Salvatore De Mola (Il commissario Montalbano, Imma Tataranni), Mike andrà in onda due puntate, il 21 e 22 ottobre. A incarnare il re del quiz, la star di Màkari Claudio Gioè. Si unisce lui, Valentina Romani (Naditza di Mare fuori) nel ruolo della moglie Daniela Zuccoli ed Elia Nuzzolo nei panni dell'iconico presentatore da giovane. Il soggetto è il libro biografico La versione di Mike (edito da Mondadori), firmato dallo stesso conduttore

“Mike” - in onda la fiction su Bongiorno : “Claudio Gioè fa impressione” - “Mike”, l’attesissima fiction che omaggia Mike Bongiorno in occasione del centenario della sua nascita, ha debuttato su RaiUno. Lunedì 21 […] Continua a leggere “Mike”, in onda la fiction su Bongiorno: “Claudio Gioè fa impressione” su Perizona.it . (Perizona.it)

Claudio Gioé è Mike Bongiorno : “È stato il primo divo della tv - ma viveva la popolarità sporcandosi le mani” - Continua a leggere . Claudio Gioé interpreta Mike Bongiorno nella miniserie Mike, in onda lunedì 21 e martedì 22 ottobre su Rai1. L'attore siciliano racconta come ha portato in scena il lato più intimo di uno dei volti più amati della tv, sottolineando come pur essendo stato il primo divo della tv non si sia mai comportato come tale. (Fanpage.it)

Mike Bongiorno patrimonio : quanti soldi ha lasciato in eredità? Sapete chi sono i suoi eredi? - Oltre al presentatore, in qualità di amministratore delegato, infatti, la moglie Daniela Zuccoli era presidente, mentre i tre figli, Michele, Nicolò e Leonardo, avevano la carica di consiglieri. Nella holding delle S. Leonardo, ultimogenito di casa Bongiorno, ha intrapreso un percorso di studi e professionale lontano dal mondo dello spettacolo. (Donnapop.it)