Migranti Piantedosi | Tre Paesi non più sicuri Camerun Colombia e Nigeria

(Di martedì 22 ottobre 2024)sono stati eliminati dall’elenco dei: “l’elencazione coinvolge 19sugli originali 22” ha spiegato il ministro dell’Interno Matteoin conferenza stampa, “essendo che teniamo in qualche modo in considerazione il principio introdotto dalla Corte di giustizia Europea, cioè quello dell’integrità territoriale nella valutazione dell’integrità territoriale“. La conferenza stampa a Palazzo Chigi riguardava il dl approvato in Cdm recante ‘disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale’.