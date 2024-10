Migranti, il Csm chiede l'apertura di una pratica a tutela dei giudici di Roma (Di martedì 22 ottobre 2024) AGI - E' stata depositata al Csm la richiesta di apertura di pratica a tutela dei magistrati della Sezione immigrazione del Tribunale di Roma: il documento è stato sottoscritto da 16 consiglieri (esclusi i togati di Magistratura indipendente e i laici di centrodestra). "A seguito di alcune recenti ordinanze adottate dal Tribunale di Roma in tema di protezione internazionale - spiegano i sottoscrittori - si sono succedute numerose dichiarazioni da parte di importanti esponenti politici nazionali che hanno duramente attaccato i magistrati. Le critiche alle decisioni giudiziarie non possono travalicare il doveroso rispetto per la magistratura: applicare e interpretare le leggi di fonte nazionale e sovranazionale nei singoli casi non significa occuparsi di politiche migratorie o di altro genere". Agi.it - Migranti, il Csm chiede l'apertura di una pratica a tutela dei giudici di Roma Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di martedì 22 ottobre 2024) AGI - E' stata depositata al Csm la richiesta dididei magistrati della Sezione immigrazione del Tribunale di: il documento è stato sottoscritto da 16 consiglieri (esclusi i togati di Magistratura indipendente e i laici di centrodestra). "A seguito di alcune recenti ordinanze adottate dal Tribunale diin tema di protezione internazionale - spiegano i sottoscrittori - si sono succedute numerose dichiarazioni da parte di importanti esponenti politici nazionali che hanno duramente attaccato i magistrati. Le critiche alle decisioni giudiziarie non possono travalicare il doveroso rispetto per la magistratura: applicare e interpretare le leggi di fonte nazionale e sovranazionale nei singoli casi non significa occuparsi di politiche migratorie o di altro genere".

