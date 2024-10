Tg24.sky.it - Meteo, ondata di freddo sull’Italia. Atteso un fine ottobre con temperature invernali

(Di martedì 22 ottobre 2024) Mentre prosegue la conta dei danni causati dal maltempo che negli scorsi giorni ha colpito la regione Emilia Romagna, in alcune zone come Ferrara è ancora allerta rossa per il passaggio della piena del fiume Po, ingrossato dagli affluenti emiliani che hanno già fatto danni in pianura. Situazione difficile anche al Sud con la regione Sicilia che ha già deliberato lo stato di emergenza stanziando 2,8 milioni di euro dal Fondo di riserva per le spese impreviste del bilancio regionale per effettuare gli interventi ritenuti indispensabili. Nella giornata di oggi la pressione atmosferica torna a diminuire portando con sé condizioniin miglioramento. Cielo perlopiù nuvoloso ovunque, dal pomeriggio precipitazioni sparse sulle regioni del Centro e sulla Campania.