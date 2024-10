Meloni, forze dell'ordine meritano rispetto e non ingiurie (Di martedì 22 ottobre 2024) "L'Ecri, organo del Consiglio d'Europa, accusa le forze di polizia italiane di razzismo? Le nostre forze dell'ordine sono composte da uomini e donne che, ogni giorno, lavorano con dedizione e abnegazione per garantire la sicurezza di tutti i cittadini, senza distinzioni. meritano rispetto, non simili ingiurie". Lo afferma sui social la premier Giorgia Meloni commentando il rapporto dedicato all'Italia dell'organo anti-razzismo e intolleranza del Consiglio d'Europa. Quotidiano.net - Meloni, forze dell'ordine meritano rispetto e non ingiurie Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024) "L'Ecri, organo del Consiglio d'Europa, accusa ledi polizia italiane di razzismo? Le nostresono composte da uomini e donne che, ogni giorno, lavorano con dedizione e abnegazione per garantire la sicurezza di tutti i cittadini, senza distinzioni., non simili". Lo afferma sui social la premier Giorgiacommentando il rapporto dedicato all'Italia'organo anti-razzismo e intolleranza del Consiglio d'Europa.

