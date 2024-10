Lapresse.it - Medioriente: SOS staff Unrwa a Gaza, niente più acqua, cibo e medicine

(Di martedì 22 ottobre 2024) Milano, 22 ott. (LaPresse) – “Sos dal nostronel nord di”. È quanto ha scritto in un post sul social X il commissario generale dell’, l’agenzia dell’Onu per i rifugiati palestinesi, Philippe Lazzarini. “Quasi tre settimane di bombardamenti ininterrotti da parte delle forze israeliane, mentre il bilancio delle vittime aumenta”, scrive Lazzarini, “il nostroriferisce di non riuscire a trovareo cure mediche. L’odore di morte è ovunque, mentre i corpi giacciono sulle strade o sotto le macerie. Le missioni per rimuovere i corpi o fornire assistenza umanitaria sono negate”.