Lapresse.it - Medioriente: Meloni sente Erdogan, Unifil cruciale, sua sicurezza va garantita

(Di martedì 22 ottobre 2024) Roma, 22 ott. (LaPresse) – Per quanto riguarda lo scenario a Gaza e in Libano il Presidente del Consiglio Giorgia, nel suo colloquio telefonico con il Presidente della Repubblica di Turchia, Recep Tayyip“ha valorizzato il ruolodie la necessità che ladella missione vengain ogni momento”. E’ quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi.