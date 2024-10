Inter-news.it - Mazzola su Lautaro Martinez: «Presto mi supererà! Tiene all’Inter»

(Di martedì 22 ottobre 2024) Il leggendario Sandroha esaltato le qualità e le gesta di, che a Roma ha raggiunto quota 133 gol con l’Inter. VERSO IL SORPASSO –, trovando il gol contro la Roma, è salito a quota 133 reti con la maglia dell’Inter in gare ufficiali. Il Toro ha eguagliato Stefano Nyers come miglior bomber straniero nella storia del club di Viale della Liberazione. Un traguardo fantastico, che sottolinea la grande di questo giocatore. A parlare del capitano nerazzurro il mitico Sandro, che di gol in carriera con la maglia della Beneamata ne ha realizzati ben 162.è ancora lontano, maè convinto chepotrà superarlo: «Me gusta! Me gusta! È un grande attaccante, ma anche un ragazzo che ci. Credo proprio che mi. E va benissimo così.