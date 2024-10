Lopinionista.it - Mario Biondi torna sul palco con un trio inedito: al via le prevendite

Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) foto di Cettii LipariMILANO – Dopo l’eccezionale evento live del 14 settembre al Teatro Antico di Taormina, partirà il 10 novembre dal Teatro San Domenico di Crema il tour “Crooning – Teatri Italiani” dicon cui il progetto “Crooning Undercover” raggiunge i 110 concerti in tutto il mondo nel biennio 2023-2024. Un progetto che dal vivo è stato declinato in vari modi. Nel precedente tour teatrale 2023 è stata proposta una formazione orchestrale di 19 musicisti senza ausilio di amplificazione per esaltare la purezza del suono degli strumenti e la sonorità dei teatri oltre alla stessa voce dell’Artista, una sfida vinta dal punto di vista musicale e molto apprezzata dal pubblico (è stato registrato il Sold Out in tutte le città in calendario).