Manovra verso aumento 17 euro per pensioni minime in 2025

(Adnkronos) – La conferma anche per il 2025 della rivalutazione delle pensioni minime del 2,7% porterebbe un rialzo di circa 17 euro mensili nell'assegno a 631,37 euro dagli attuali 614,77. A quanto apprende l'Adnkronos la misura verrebbe infatti prorogata in linea con quanto indicato al momento in modo generico nelle tabelle del Documento programmatico di Bilancio

Roma, 22 ottobre 2024 – Le pensioni minime nel 2025 dovrebbero aumentare del 2,7%, circa 1,7 punti oltre l'inflazione e valere quindi 631,37 euro dai 614,77 attuali. Nella manovra inoltre dovrebbe essere introdotta la possibilità di usare i fondi integrativi alimentati con il Tfr per consentire di andare in pensione a coloro che non hanno raggiunto l'importo dell'assegno sociale con il sistema contributivo e andare così in pensione di vecchiaia a 67 anni.

Le pensioni minime nel 2025 dovrebbero aumentare del 2,7%, circa 1,7 punti oltre l'inflazione e valere quindi 631,37 euro dai 614,77 attuali. Nella manovra inoltre dovrebbe essere introdotta la possibilità di usare i fondi integrativi alimentati con il Tfr per consentire di andare in pensione a coloro che non hanno raggiunto l'importo dell'assegno sociale con il sistema contributivo e andare così in pensione di vecchiaia a 67 anni.