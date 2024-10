Maltempo in Emilia Romagna, Confeuro: “Agricoltura sott’acqua. Agire subito con ristori” (Di martedì 22 ottobre 2024) “In queste ore il Maltempo ha colpito diverse regioni italiane - sottolinea Andrea Tiso, presidente nazionale Confeuro, la Confederazione degli Agricoltori Europei e del Mondo - mettendo a dura prova anche il settore agricolo. Situazione particolarmente critica in varie zone dell’Emilia-Romagna Parmatoday.it - Maltempo in Emilia Romagna, Confeuro: “Agricoltura sott’acqua. Agire subito con ristori” Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) “In queste ore ilha colpito diverse regioni italiane - sottolinea Andrea Tiso, presidente nazionale, la Confederazione degli Agricoltori Europei e del Mondo - mettendo a dura prova anche il settore agricolo. Situazione particolarmente critica in varie zone dell’

