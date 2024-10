Maltempo deliberato dalla Giunta lo stato d' emergenza regionale | stanziati 28 milioni per sicurezza e viabilità

Maltempo, deliberato dalla Giunta lo stato d'emergenza regionale: stanziati 2,8 milioni per sicurezza e viabilità (Di martedì 22 ottobre 2024) stato di emergenza regionale per le zone della Sicilia colpite gravemente dagli eventi alluvionali degli ultimi due giorni. Lo ha deliberato la Giunta di governo convocata con urgenza per questo pomeriggio dal presidente della Regione, Renato Schifani. stanziati 2,8 milioni di euro dal Fondo di Messinatoday.it - Maltempo, deliberato dalla Giunta lo stato d'emergenza regionale: stanziati 2,8 milioni per sicurezza e viabilità Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024)diper le zone della Sicilia colpite gravemente dagli eventi alluvionali degli ultimi due giorni. Lo haladi governo convocata con urgenza per questo pomeriggio dal presidente della Regione, Renato Schifani.2,8di euro dal Fondo di

L'arresto per corruzione di Gaetano Di Giovanni - la Giunta Micciché ha deliberato : palazzo dei Giganti sarà parte civile - . La giunta comunale, sindaco Franco Micciché in testa, ha deliberato: palazzo dei Giganti sarà parte civile. Dopo che l'ufficio del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palermo ha notificato al Comune, che è parte offesa, l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, Micciché ha. (Agrigentonotizie.it)