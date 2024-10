Maltempo, Costarella: "La protezione civile sta lavorando per ripristinare la viabilità" (Di martedì 22 ottobre 2024) "Il dipartimento della protezione civile regionale sta lavorando ininterrottamente dall’inizio dei gravi avvenimenti climatici che hanno investito gran parte della Calabria nel corso del fine settimana, in stretto coordinamento con tutte le istituzioni, i vigili del fuoco e le associazioni di Reggiotoday.it - Maltempo, Costarella: "La protezione civile sta lavorando per ripristinare la viabilità" Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) "Il dipartimento dellaregionale staininterrottamente dall’inizio dei gravi avvenimenti climatici che hanno investito gran parte della Calabria nel corso del fine settimana, in stretto coordinamento con tutte le istituzioni, i vigili del fuoco e le associazioni di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

I volontari della protezione civile della Lombardia inviati in Emilia-Romagna - La Lombardia ha inviato alcuni volontari in Emilia-Romagna per aiutare e supportare la Regione in questi giorni di maltempo che ha messo in ginocchio l'area. Sono 16 i volontari e due i funzionari che la Protezione civile lombarda ha inviato sul territorio, partiti domenica 20 ottobre. I... (Milanotoday.it)

Protezione civile : la diga di Santa Luce protagonista della simulazione del sistema IT-Alert - Continua anche in Toscana la messa a punto di IT-alert, il nuovo sistema nazionale di allarme pubblico di Protezione civile diretto alla popolazione, che dirama, a tutti i telefoni cellulari presenti in una determinata area geografica, messaggi utili in caso di gravi emergenze o catastrofi... (Pisatoday.it)

Regionalizzare la Protezione civile - Zaia : “La richiesta è di fare ordinanze in deroga” - La richiesta che farebbe il Veneto è quella di poter fare le ordinanze in deroga. Lo ha dichiarato a Bari il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, a margine di uno degli appuntamenti in programma per il terzo festival delle Regioni e delle province autonome. Lo abbiamo dimostrato con il Covid”. (Lopinionista.it)