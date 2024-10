Maltempo, allerta rossa nel Ferrarese per la piena del Po. Stato di emergenza in Sicilia (Di martedì 22 ottobre 2024) Prosegue la conta dei danni del Maltempo in Emilia Romagna, dove si continua a spalare fango e detriti e a pompare acqua con le idrovore dopo l’ennesimo evento alluvionale che ha colpito parte della Romagna e zone dell'Emilia e che ha allagato soprattutto la pianura e l'area della Città metropolitana di Bologna. Oggi nel Ferrarese è ancora allerta rossa per il passaggio della piena del Po verso il Delta, ingrossato dagli affluenti emiliani che hanno già fatto danni in pianura: il sindaco di Ferrara Alan Fabbri ha disposto l'evacuazione di sette nuclei familiari e quattro attività che si trovano nell'area golenale. Tg24.sky.it - Maltempo, allerta rossa nel Ferrarese per la piena del Po. Stato di emergenza in Sicilia Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Prosegue la conta dei danni delin Emilia Romagna, dove si continua a spalare fango e detriti e a pompare acqua con le idrovore dopo l’ennesimo evento alluvionale che ha colpito parte della Romagna e zone dell'Emilia e che ha allagato soprattutto la pianura e l'area della Città metropolitana di Bologna. Oggi nelè ancoraper il passaggio delladel Po verso il Delta, ingto dagli affluenti emiliani che hanno già fatto danni in pianura: il sindaco di Ferrara Alan Fabbri ha disposto l'evacuazione di sette nuclei familiari e quattro attività che si trovano nell'area golenale.

