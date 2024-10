Malattie mentali, Locatelli: "Vedere nelle persone potenzialità e non limiti" (Di martedì 22 ottobre 2024) Roma, 21 ott. (Adnkronos Salute) - "L'arte, la musica e il teatro consentono di esplorare nuove forme di espressione e sono fondamentali per favorire quel nuovo approccio che stiamo promuovendo, partendo dalla consapevolezza che dobbiamo iniziare a Vedere in ogni persona le potenzialità e non i limiti. È stato uno dei temi prioritari che abbiamo affrontato negli step, inclusione e disabilità, il primo della storia, e che ha rappresentato un'occasione fondamentale per tracciare con rinnovato coraggio, tutti insieme, la strada per il futuro. Grazie di cuore a tutti voi per il vostro costante impegno e per quello che continuerete a fare". Così il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli in un messaggio inviato in occasione dello spettacolo "Pinocchio: una favola alla rovescia", a cura della Compagnia stabile del Teatro Patologico in programma oggi e domani al Teatro Parioli di Roma. Liberoquotidiano.it - Malattie mentali, Locatelli: "Vedere nelle persone potenzialità e non limiti" Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Roma, 21 ott. (Adnkronos Salute) - "L'arte, la musica e il teatro consentono di esplorare nuove forme di espressione e sono fondaper favorire quel nuovo approccio che stiamo promuovendo, partendo dalla consapevolezza che dobbiamo iniziare ain ogni persona lee non i. È stato uno dei temi prioritari che abbiamo affrontato negli step, inclusione e disabilità, il primo della storia, e che ha rappresentato un'occasione fondamentale per tracciare con rinnovato coraggio, tutti insieme, la strada per il futuro. Grazie di cuore a tutti voi per il vostro costante impegno e per quello che continuerete a fare". Così il ministro per le Disabilità Alessandrain un messaggio inviato in occasione dello spettacolo "Pinocchio: una favola alla rovescia", a cura della Compagnia stabile del Teatro Patologico in programma oggi e domani al Teatro Parioli di Roma.

