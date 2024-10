Ilgiorno.it - Macchinari in dono all’ospedale

(Di martedì 22 ottobre 2024)di ultima generazione sono stati donati ieri dall’associazione Alaodi Lodi. Si tratta di un rettoscopio per la Chirurgia e di un ecografo per la Senologia. "La qualità di questo rettoscopio permette di comprendere meglio alcune patologie – ha spiegato il dottor Pietro Bisagni, direttore di Chirurgia –, capire se è il caso di operare o semmai di capire fin da subito come operare in maniera precisa e meno invasiva possibile. Permette anche di notare eventuali elementi di rischio". "Questo ecografo per Senologia – ha detto invece la dottoressa Laura Rossi, responsabile Radiologia del reparto – consente diagnosi anche a donne under 40 che non possono fare la mammografia". Un grazie all’Alao anche dal direttore generale dell’Asst Guido Grignaffini.