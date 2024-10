M.O., Meloni sente Erdogan: impegno comune per cessate il fuoco (Di martedì 22 ottobre 2024) Roma, 22 ott. (askanews) – “Nel ribadire il diritto di Israele di difendersi”, in un colloquio telefonico con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni “ha messo in luce la necessità di accrescere l’assistenza umanitaria alle popolazioni civili colpite. La conversazione telefonica ha anche fatto emergere il comune impegno a promuovere un cessate il fuoco a Gaza e in Libano. In questo ultimo scenario, Meloni ha valorizzato il ruolo cruciale di Unifil e la necessità che la sicurezza della missione venga garantita in ogni momento”. E’ quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi. I due leader, si legge nel comunicato, “si sono soffermati sulla solidità dei rapporti bilaterali, sottolineando l’importanza di continuare a lavorare per rafforzare ulteriormente la tendenza in costante crescita dell’interscambio commerciale. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Roma, 22 ott. (askanews) – “Nel ribadire il diritto di Israele di difendersi”, in un colloquio telefonico con il presidente turco Recep Tayyip, la presidente del Consiglio Giorgia“ha messo in luce la necessità di accrescere l’assistenza umanitaria alle popolazioni civili colpite. La conversazione telefonica ha anche fatto emergere ila promuovere unila Gaza e in Libano. In questo ultimo scenario,ha valorizzato il ruolo cruciale di Unifil e la necessità che la sicurezza della missione venga garantita in ogni momento”. E’ quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi. I due leader, si legge nel comunicato, “si sono soffermati sulla solidità dei rapporti bilaterali, sottolineando l’importanza di continuare a lavorare per rafforzare ulteriormente la tendenza in costante crescita dell’interscambio commerciale.

M.O. - Meloni sente Erdogan : cessare fuoco - La conversazione ha anche fatto emergere "il comune impegno a promuovere un cessate il fuoco a Gaza e in Libano". 05 Durante una telefonata tra la Presidente del Consiglio,Giorgia Meloni, e il Presidente della Repubblica di Turchia, Recep Tayyip Erdogan, sulla drammatica situazione in Medio Oriente, la premier ha messo in luce la necessità di accrescere l'assistenza umanitaria alle popolazioni ... (Televideo.rai.it)

Medioriente : Meloni sente Erdogan - Unifil cruciale - sua sicurezza va garantita - Roma, 22 ott. . E’ quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi. (LaPresse) – Per quanto riguarda lo scenario a Gaza e in Libano il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo colloquio telefonico con il Presidente della Repubblica di Turchia, Recep Tayyip Erdogan “ha valorizzato il ruolo cruciale di Unifil e la necessità che la sicurezza della missione venga garantita in ogni momento”. (Lapresse.it)

Medioriente : Meloni sente Erdogan - promuovere cessate fuoco a Gaza e in Libano - E’ quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi. Nel ribadire il diritto di Israele di difendersi, il Presidente del Consiglio ha messo in luce la necessità di accrescere l’assistenza umanitaria alle popolazioni civili colpite. Roma, 22 ott. . La conversazione telefonica ha anche fatto emergere il comune impegno a promuovere un cessate il fuoco a Gaza e in Libano”. (Lapresse.it)