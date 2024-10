Luka Hein | Io ingannata a 14 anni medici e psicologi mi convinsero a cambiare sesso

Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com

(Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – "È stato un intero movimento di ingannarmi perché mi hanno fatto credere di essere nata nel corpo sbagliato, non è possibile essere nati nel corpo sbagliato, noi siamo il nostro corpo e quindi dire che questo era sbagliato in me è stato il più grande tradimento che ha condizionato tutta la mia vita".