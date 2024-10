LIVE Musetti-Sonego, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: ancora un match poi il derby! (Di martedì 22 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:10 al tie-break dopo una dura lotta anche i francesi Halys e Monfils. Poi Musetti-Sonego. 16:08 Chiude Giron! Adesso Monfils-Halys poi il derby! 15:22 Amici di OA Sport, purtroppo Michelsen e Giron stanno dando vita a un primo parziale fiume. Siamo adesso giunti al tie-break del primo set, e si gioca da 80 miniuti. Si dovrĂ quindi attendere che i due USA abbiano finito di darsele di santa ragione, e poi, dopo la conclusione di Monfils-Halys, sarĂ derby! 13:25 Si è conclusa la partita tra Kecmanovic e Navone, con una comoda vittoria del serbo come da facile previsione. Alle 14 in campo Michelsen-Giron e a seguire Halys-Monfils, poi il derby toscano-piemontese!! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di 1° turno dell’ATP 500 di Vienna tra Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego. Oasport.it - LIVE Musetti-Sonego, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: ancora un match poi il derby! Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 22 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:10 al tie-break dopo una dura lotta anche i francesi Halys e Monfils. Poi. 16:08 Chiude Giron! Adesso Monfils-Halys poi il! 15:22 Amici di OA Sport, purtroppo Michelsen e Giron stanno dando vita a un primo parziale fiume. Siamo adesso giunti al tie-break del primo set, e si gioca da 80 miniuti. Si dovrĂ quindi attendere che i due USA abbiano finito di darsele di santa ragione, e poi, dopo la conclusione di Monfils-Halys, sarĂ! 13:25 Si è conclusa la partita tra Kecmanovic e Navone, con una comoda vittoria del serbo come da facile previsione. Alle 14 in campo Michelsen-Giron e a seguire Halys-Monfils, poi iltoscano-piemontese!! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladeldi 1° turno dell’ATP 500 ditra Lorenzoe Lorenzo

