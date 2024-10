LIVE – Milan-Club Brugge 1-1 Youth League 2024 2025 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Latestuale di, match valevole per la terza giornata della fase campionato di. La compagine rossonera finora ha conquistato un solo punto grazie al pareggio contro ilrpool, ma adesso spera di riscattare la sconfitta incassata con il Bayer Leverkusen per scalare diverse posizioni della classifica. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 22 ottobre alle ore 12:00. Sportface.it seguirà l’evento attraverso untestuale e fornirà diversi approfondimenti sulla sfida. COME SEGUIRE IL MATCH PER AGGIORNARE CLICCA F5 O FAI REFRESH1-1 (41? Furo, 95? Ossola) FINE SECONDO TEMPO 97? – Ilsfiora la vittoria sempre con Ossola, si salva il. 95? – Ecco il pareggio del, Ossola batte De Corte su assist di Comotto. 91? – Ossola vicino al pari. 90? – Sei minuti di recupero.