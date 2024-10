Internazionale.it - L’Irlanda ha un grande problema con gli uccelli selvatici

Leggi tutta la notizia su Internazionale.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Il paese è stato condannato nel 2007 dall’Unione europea per non aver creato sufficienti aree protette per l’avifauna. A distanza di anni il caso è ancora aperto e intanto alcune specie sono praticamente scomparse dall’isola. Il video. Leggi