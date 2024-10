Palermotoday.it - L'inclusione contro il degrado: visite mediche gratuite per 40 tra bambini e ragazzi della Kalsa

Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it

(Di martedì 22 ottobre 2024)allaper 40che si avviano a praticare attività dianche sportive e che provengono da famiglie che vivono in condizioni di grande disagio economico e di povertà. L'iniziativa si è svolta oggi pomeriggio nella sede di Addiopizzo, in via