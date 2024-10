“Libertà visiva - Un nuovo modo di vedere il mondo" (Di martedì 22 ottobre 2024) Roma, 21 ott. (Adnkronos Salute) - Correggere miopie fino a -18 diottrie e ipermetropie fino a +8 diottrie è possibile anche senza la classica chirurgia laser. L'alternativa è offerta dalle lenti intraoculari Icl che rappresentano una soluzione avanzata per la correzione dei difetti visivi e offrono ai pazienti la possibilità di migliorare la propria vista in modo definitivo, senza dover ricorrere a occhiali o lenti a contatto. "La qualità visiva che i pazienti ottengono con le Icl è senza paragoni, perché vedono meglio sia che con gli occhiali sia che con le lenti a contatto e spesso anche meglio che con la chirurgia laser. Iltempo.it - “Libertà visiva - Un nuovo modo di vedere il mondo" Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Roma, 21 ott. (Adnkronos Salute) - Correggere miopie fino a -18 diottrie e ipermetropie fino a +8 diottrie è possibile anche senza la classica chirurgia laser. L'alternativa è offerta dalle lenti intraoculari Icl che rappresentano una soluzione avanzata per la correzione dei difetti visivi e offrono ai pazienti la possibilità di migliorare la propria vista indefinitivo, senza dover ricorrere a occhiali o lenti a contatto. "La qualitàche i pazienti ottengono con le Icl è senza paragoni, perché vedono meglio sia che con gli occhiali sia che con le lenti a contatto e spesso anche meglio che con la chirurgia laser.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Libertà visiva - Un nuovo modo di vedere il mondo" - L'efficacia delle lenti Icl è confermata anche dai pazienti, come spiega Riccardo Mazzocchi, paziente che conviveva con forti difetti visivi: "Il miglioramento è stato notevole. La mia vita quotidiana ... (adnkronos.com)

Può rappresentare un'alternativa nella correzione dei difetti visivi, ma bisogna considerare i limiti e affidarsi a mani esperte - Che cosa è l'ortocheratologia ossia le lenti a contatto notturne correttive che permettono di evitare l'operazione agli occhi. Chi può usarle, i pro e i contro. (gazzetta.it)

Migranti in Albania, il governo può approvare le leggi che vuole: resta il primato del diritto europeo - Vero è che, di questi tempi, c’è da attendersi di tutto, ma l’impressione è che questa volta – e non è la prima – il governo giochi al finto tonto. Giorgia Meloni ha annunciato misure in Consiglio dei ... (ilfattoquotidiano.it)