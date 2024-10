Ilfoglio.it - Le quotazioni del caffè sempre più su: la tazzina potrebbe arrivare a 2 euro

Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Cristina Scocchia, ad di illycaffé, gruppo da oltre 600 milioni di fatturato, vive praticamente attaccata al monitor che in tempo reale da New York la aggiorna sulledelverde, la Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti