Le iniziative intraprese ad Empoli

Per la prima volta il Comune di Empoli ha promosso la Giornata mondiale dell'alimentazione inserendola nel cartellone 'Un Autunno per l'Ambiente' e collocandola nel progetto 'Empoli Food 2030'. Un dépliant elettronico è stato realizzato con la biologa nutrizionista Susanna Agnello e inviato a tutte le scuole. Un valido strumento da utilizzare per affrontare con gli studenti alcune tematiche, come "cosa significa l'alimentazione sostenibile e le sue regole", "dieci consigli per mangiare sano e sostenibile", "la dieta mediterranea", "cibi sani e anti spreco". Sul tema dello spreco alimentare e della Legge Gadda è stato organizzato un incontro nella Sezione Soci Coop: presenti la già citata Agnello ma anche Francesca Serena per l'Azienda Usl Toscana Centro, l'assessora alla Transizione ecologica con delega alla Qualità della vita Laura Mannucci, la presidente di Re.So.

